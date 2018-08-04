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Российские пропагандисты посмелись над полкой Порошенко: соцсети ответили фотожабами

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Российские пропагандисты на телевидении не нашли более важной и более интересной темы для обсуждения, кроме книжной полки Президента Украины Петра Порошенко, что попала в кадр, когда глава государства показывал книги, которые читает. Так, пропагандисты смеялись над материалом, из которого изготовлена полка.

"Я так думаю, что это какая-то книжная полка в доме какого-то бомжа, поскольку полка из ДСП сделана. Такой дешевый-дешевый вариант ДСП", – сказал секретарь президиума центрального совета партии Справедливая Россия по международным вопросам Александр Романович.

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Это обсуждение подняли на смех пользователи социальных сетей. Так, в сети начали появляться издевательские фотожабы.

 

 

Теги: Новости Украины Новости России Фотоновости Карикатура Мемы Курьезные новости Петр Порошенко Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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