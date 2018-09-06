За сколько "покупают" свой округ мажоритарщики: информация из кулуаров

Об отмене депутатской неприкосновенности говорят едва ли не все кандидаты в Верховную Раду на выборах, а после своего попадания в парламент – как забывают об этом. У вопроса реформирования избирательного законодательства Украины может быть подобная судьба.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Анна Калюжная.

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По ее словам, словами "нет общественного запроса" политики из фракции БПП, да и не только, объясняют, почему вопрос изменения избирательного законодательства рассматривается так долго. И здесь стоит отметить, что фракция БПП на треть состоит как раз из мажоритарщиков.

Мажоритарщики – это люди, которые могут за три или четыре миллиона долларов, как говорят депутаты между собой, "купить" округ. И таким образом 100% проходят в парламент,

– подчеркнула Калюжная.

И добавила: то, что голосования в ВР продаются – не секрет, поэтому мажоритарщик, если пройдет в парламент, сможет за короткое время отбить потраченные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине все чаще говорят об отмене мажоритарной системы – то есть выборов кандидата в конкретном районе или городе. Ведь, как оказалось, избиратели своих депутатов в округах даже не знают.