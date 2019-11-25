На средства украинцев, – Лещенко о новом телеканале Ахметова

Снижение заработков Рината Ахметова заставляет его бороться за свои деньги с помощью традиционных методов. Для этого он привлекает своих политиков, а также медиарынок.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" озвучил Сергей Лещенко и сказал: "Ахметов расширяет линейку своих телеканалов".

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По его слова, это происходит незаметно для общества, потому что мало кто внимательно следит за решениями государственных регуляторов.

Но уже очень скоро вы как телезрители это увидите, когда найдете у себя в телевизоре канал новостей "Украина 24", который под лозунгами демократии начнет продвигать нужные Ахметову месседжи,

– пояснил Лещенко.

Он пояснил, что олигарх воспользовался тем, что новая власть не провела полноценную перезагрузку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – и люди, которые остались в наследство от эпохи Порошенко, провели переоформление лицензии компании "Аспер 2011", которая вещала под брендом телеканала "Эскулап".

Что известно о компании "Аспер 2011"?Она входила в список телекомпаний, которые были связаны с окружением Александра Януковича и имели 3 предупреждения Нацсовета за несоблюдение программной концепции. Но во времена Петра Порошенко канал перешел под контроль Рината Ахметова вместо того, чтобы быть конфискованным как активы президента-беглеца. А теперь – новый этап легализации через изменение программной концепции.



Ранее этот канал имел лицензию на фильмы, развлекательные и научно-просветительские передачи, но сейчас им предоставили право почти на 16 часов информационного вещания.

"Развивать свой телевизионный щит Ахметов будет фактически на наши с вами средства – ведь ресурсы у него появились путем монополии во многих отраслях экономики, а эта монополия была результатом неформальных и взаимовыгодных договоренностей с предыдущими президентами Януковичем и Порошенко", – добавил он.



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Смотрите видеоблог "Честная политика" Сергея Лещенко: