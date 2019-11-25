21:50
25 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, 24 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      На средства украинцев, – Лещенко о новом телеканале Ахметова

      126 Читати новину українською
      Ринат Ахметов / liga.net

      Снижение заработков Рината Ахметова заставляет его бороться за свои деньги с помощью традиционных методов. Для этого он привлекает своих политиков, а также медиарынок.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" озвучил Сергей Лещенко и сказал: "Ахметов расширяет линейку своих телеканалов".

      Интересно! Привет от олигарха Ахметова, или Почему Ляшко с кулаками набросился на Геруса

      По его слова, это происходит незаметно для общества, потому что мало кто внимательно следит за решениями государственных регуляторов.

      Но уже очень скоро вы как телезрители это увидите, когда найдете у себя в телевизоре канал новостей "Украина 24", который под лозунгами демократии начнет продвигать нужные Ахметову месседжи,
      – пояснил Лещенко.

      Он пояснил, что олигарх воспользовался тем, что новая власть не провела полноценную перезагрузку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – и люди, которые остались в наследство от эпохи Порошенко, провели переоформление лицензии компании "Аспер 2011", которая вещала под брендом телеканала "Эскулап".

      Что известно о компании "Аспер 2011"?Она входила в список телекомпаний, которые были связаны с окружением Александра Януковича и имели 3 предупреждения Нацсовета за несоблюдение программной концепции. Но во времена Петра Порошенко канал перешел под контроль Рината Ахметова вместо того, чтобы быть конфискованным как активы президента-беглеца. А теперь – новый этап легализации через изменение программной концепции.

      Ранее этот канал имел лицензию на фильмы, развлекательные и научно-просветительские передачи, но сейчас им предоставили право почти на 16 часов информационного вещания.

      "Развивать свой телевизионный щит Ахметов будет фактически на наши с вами средства – ведь ресурсы у него появились путем монополии во многих отраслях экономики, а эта монополия была результатом неформальных и взаимовыгодных договоренностей с предыдущими президентами Януковичем и Порошенко", – добавил он.

      олігархи
      Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

      Смотрите видеоблог "Честная политика" Сергея Лещенко:

       

      Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
      сегодня
      4497
      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Виктор Янукович Медиа СМИ Ринат Ахметов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      сегодня , 21:16 Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      Світлана Попова 70
      Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      сегодня , 20:05 Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      Інна Жолобович 422
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 19:57 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 2521
      На право вето слід накласти вето, або Чому необхідно реформувати Раду Безпеки ООН
      сегодня , 19:00 На право вето слід накласти вето, або Чому необхідно реформувати Раду Безпеки ООН
      Блог Соцмережі 264
      Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе
      сегодня , 18:16 Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе
      Ірина Поліщук 115
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук