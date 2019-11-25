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      За гроші українців, – Лещенко про новий телеканал Ахметова

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      Рінат Ахметов / liga.net

      Зниження заробітків Ріната Ахметова змушує його боротися за свої гроші за допомогою традиційних методів. До цього він залучає своїх політиків, а також медіа ринок.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" озвучив Сергій Лещенко та сказав: "Ахметов розширяє лінійку своїх телеканалів".

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      За його слова, це відбувається непомітно для суспільства, бо мало хто уважно слідкує за рішеннями державних регуляторів.

      Але вже дуже скоро ви як телеглядачі це побачите, коли знайдете в себе у телевізорі канал новин "Україна 24", який під гаслами демократії почне просувати потрібні Ахметову меседжі,
      – пояснив Лещенко.

      Він пояснив, що олігарх скористався тим, що нова влада не провела повноцінне перезавантаження Нацради з питань телебачення і радіомовлення – і люди, які залишилися в спадок від епохи Порошенка, провели переоформлення ліцензії для компанії "Аспера 2011", яка мовила під брендом телеканалу "Ескулап".

      Що відомо про компанію "Аспера 2011"? Вона входила до списку телекомпаній, яких пов'язували з оточенням Олександра Януковича та мали 3 попередження Нацради за недотримання програмної концепції. Але в часи Петра Порошенка канал перейшов під контроль Ріната Ахметова замість того, щоб бути конфіскованим як активи президента-втікача. А тепер – новий етап легалізації через зміну програмної концепції.

      Раніше цей канал мав ліцензію на фільми, розважальні та науково-просвітницькі передачі, але зараз їм надали право майже на 16 годин інформаційного мовлення.

      "Розвивати свій телевізійний щит Ахметов буде фактично нашим з вами коштом – адже ресурси в нього коштом монополії в багатьох галузях економіки, а ця монополія була результатом неформальних і взаємовигідних домовленостей з попередніми президентами Януковичем і Порошенком", – додав він. 

      олігархи
      Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відеоблог "Чесна політика" Сергія Лещенка:

       

      Конфіскація незаконного майна чиновників: Зеленський підписав закон
      сьогодні
      12985
      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Рінат Ахметов ЗМІ Медіа Віктор Янукович Відеоблоги
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