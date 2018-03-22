За сутки на Донбассе зафиксировано более 140 взрывов, – ОБСЕ

За период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 144 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 21 марта.

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"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, около 80 взрывов против примерно 65 соответственно", – говорится в отчете.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 64 взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения", – подчеркнули в ОБСЕ.

Также, миссия зафиксировала вызванные обстрелами повреждения вблизи гражданских объектов в жилых районах. В населенном пункте Саханка (24 км северо-восточнее Мариуполя) члены патруля СММ зафиксировали 4 свежих места огневого поражения возле дома № 13 на улице Ленина, где раньше Миссия уже зафиксировала повреждения.

20 марта в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-2 возле Николаевки и 2 БМП-2 вблизи н.п. Новогнатовка. Наблюдатели видели 1 военный грузовик, перевозивший на буксире 1 накрытую брезентом зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) вблизи н.п. Луганское,

– говорится в отчете.

В Миссии отметили, что в неподконтрольных правительственных районах СММ зафиксировала 2 бронетранспортера и 2 боевые бронированные машины, стоявшие на территории объекта, а также 3 МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта вблизи населенного пункта Первомайск и 1 МТ-ЛБ в населенном пункте Веселая Гора.