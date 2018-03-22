07:33
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

За сутки на Донбассе зафиксировано более 140 взрывов, – ОБСЕ

7 Читати новину українською
За сутки на Донбассе зафиксировано более 140 взрывов, – ОБСЕ
За сутки на Донбассе зафиксировано более 140 взрывов, – ОБСЕ / ukranews.com

За период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 144 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 21 марта.

Читайте также: Российская кампания насилия и запугивания должна быть в центре внимания международного сообщества – США

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, около 80 взрывов против примерно 65 соответственно", – говорится в отчете.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 64 взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения", – подчеркнули в ОБСЕ.

Также, миссия зафиксировала вызванные обстрелами повреждения вблизи гражданских объектов в жилых районах. В населенном пункте Саханка (24 км северо-восточнее Мариуполя) члены патруля СММ зафиксировали 4 свежих места огневого поражения возле дома № 13 на улице Ленина, где раньше Миссия уже зафиксировала повреждения.

20 марта в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-2 возле Николаевки и 2 БМП-2 вблизи н.п. Новогнатовка. Наблюдатели видели 1 военный грузовик, перевозивший на буксире 1 накрытую брезентом зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) вблизи н.п. Луганское,
– говорится в отчете.

В Миссии отметили, что в неподконтрольных правительственных районах СММ зафиксировала 2 бронетранспортера и 2 боевые бронированные машины, стоявшие на территории объекта, а также 3 МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта вблизи населенного пункта Первомайск и 1 МТ-ЛБ в населенном пункте Веселая Гора.

Теги: НАТО Война на Донбассе ОБСЕ Новости Украины Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 марта, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 665
Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
21 марта, 22:16 Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
1593
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
21 марта, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 391
Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
21 марта, 21:01 Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
366
Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
21 марта, 20:02 Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
477
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук