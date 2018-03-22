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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

За добу на Донбасі зафіксовано більше 140 вибухів, – ОБСЄ

29 Читать новость на русском
За добу на Донбасі зафіксовано більше 140 вибухів, – ОБСЄ
За добу на Донбасі зафіксовано більше 140 вибухів, – ОБСЄ / ukranews.com

За період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 144 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 21 березня.

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"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 80 вибухів проти приблизно 65 відповідно", – йдеться у звіті.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 64 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного такого порушення", – підкреслили в ОБСЄ.

Також, місія зафіксувала спричинені обстрілами пошкодження поблизу цивільних об’єктів у житлових районах. У населеному пункті Саханка (24 км на північний схід від Маріуполя) члени патруля СММ зафіксували 4 свіжі місця вогневого ураження біля будинку № 13 на вулиці Леніна, де раніше Місія вже зафіксувала пошкодження.

20 березня у підконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ зафіксував 5 БМП-2 біля Миколаївки і 2 БМП-2 поблизу н.п. Новогнатівка. Спостерігачі бачили 1 військову вантажівку, що перевозила на буксирі 1 накриту брезентом зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н.п. Луганське,
– йдеться у звіті.

У Місії наголосили, що у непідконтрольних урядових районах СММ зафіксувала 2 бронетранспортери і 2 бойові броньовані машини, що стояли на території об’єкта, а також 3 МТ-ЛБ, які стояли за межами об’єкта поблизу населеного пункту Первомайськ й 1 МТ-ЛБ у населеному пункті Весела Гора.

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі НАТО Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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