За сутки оккупационные войска России 13 раз обстреляли позиции украинских защитников

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка", – отмечается в сообщении.



На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья.

К счастью, в результате вражеского огня, ни один украинский воин не пострадал.