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За добу окупаційні війська Росії 13 разів обстріляли позиції українських захисників

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Окупаційні війська Росії 13 разів обстріляли позиції українських захисників
Окупаційні війська Росії 13 разів обстріляли позиції українських захисників / sobkor.net

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка", – зазначається у повідомленні.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя.

На щастя, внаслідок ворожого вогню, жоден український воїн не постраждав.

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України
Джерело: 24 Канал
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