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За сутки в оккупированном Крыму утонули пять человек: подробности

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1 июля в оккупированном Крыму утонули 5 человек
1 июля в оккупированном Крыму утонули 5 человек / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 1 июля, в оккупированном Крыму утонули 5 человек. Четыре случая были зарегистрированы в Симферопольском районе полуострова, еще один – в Бахчисарайском.

Об этом информирует пресс-служба российского МЧС на оккупированном полуострове.

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По данным ведомства, 1 июля произошло 5 случаев смерти на воде в Крыму. Четыре человека утонули в Симферопольском районе. Еще одна – в Бахчисарайском.

Отмечается, что в Николаевке на центральном пляже в воде нашли тела 56-летней женщины и 4-летнего мальчика. Причины инцидента пока выясняет следствие.

В этом же курортном поселке на пляже базы отдыха "Рассвет" в воде без признаков жизни нашли тело 27-летнего мужчины.

Другой трагический случай произошел в селе Кленовка Симферопольского района. Там на островке в центре открытого водоема очевидцы заметили тело 45-летнего мужчины.

Кроме этого, в селе Баштановка Бахчисарайского района водолазы подняли с 4-метровой глубины тело 39-летнего отдыхающего. Его нашли на расстоянии 15 метров от берега.

Также помощь спасателей понадобилась в Евпатории, Сакском районе Крыма и в Феодосии.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Жертвы
Источник: 24 канал
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