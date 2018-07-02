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За добу в окупованому Криму потонули п'ятеро людей: подробиці

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1 липня в окупованому Криму потонули 5 осіб
1 липня в окупованому Криму потонули 5 осіб / фото з відкритих джерел

За минулу добу, 1 липня, в окупованому Криму потонули 5 осіб. Чотири випадки були зареєстровані у Сімферопольському районі півострова, ще один – у Бахчисарайському.

Про це інформує прес-служба російського МНС на окупованому півострові.

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За даними відомства, 1 липня трапилось аж 5 випадків смерті на воді у Криму. Чотири людини потонули у Сімферопольському районі. Ще одна – у Бахчисарайському.

Зазначається, що у Миколаївці на центральному пляжі у воді знайшли тіла 56-річної жінки та 4-річного хлопчика. Причини інциденту поки з'ясовує слідство. 

У цьому ж курортному селищі на пляжі бази відпочинку "Рассвет" у воді без ознак життя знайшли тіло 27-річного чоловіка.

Інший трагічний випадок стався у селі Кленівка Сімферопольського району. Там на острівці в центрі відкритої водойми очевидці помітили тіло 45-річного чоловіка.

Окрім цього, у селі Баштанівка Бахчисарайського району водолази підняли із 4-матрової глибини тіло 39-річного відпочивальника. Його знайшли на відстані 15 метрів від берега.

Також допомога рятувальників знадобилася у Євпаторії, Сакському районі Криму та у Феодосії.

Теги: Новини України Анексія Криму Жертви Новини Криму
Джерело: 24 канал
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