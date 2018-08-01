За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко

Взрывы, выстрелы, иногда ощущение безвластия, а также крошки надежды – так можно охарактеризовать жизнь Киева в течение января 1918-го. Спровоцированное большевиками восстание рабочих завода "Арсенал" сначала расползлось по столице, но меньше чем за неделю было подавлено...

Благодаря кому Киев на несколько месяцев был спасен от "красной чумы", что общего в тех событиях с настоящим, и почему в этот раз Украина может навсегда изменить ход истории?

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Проходя мимо станции метро "Арсенальная", мало кто обращает внимание на тачанку с пулеметом, которая притаилась рядом на небольшой горке. Это – памятник повстанцам завода "Арсенал" 1918 года, который избежал полной декоммунизации, но остался советским памятником в центре европейской столицы. Его история – лучшая иллюстрация отношения горожан к событиям тех времен: не снесли, потому что не забыли; как будто не замечают, потому что не понимают зачем.

Журналист и писатель Максим Бутченко с этим решительно не согласен и видит в прошлом много символов и далеко идущих выводов. Той странице украинской истории он посвятил книгу, которая вышла в мае в издательстве КСД. Поговорить о ней и символизме событий 100-летней давности мы встречаемся в неслучайном месте.

Максим, мы встретились для интервью о книге под названием "1918. Город надежд" в довольно безнадежном уголке Киева. Напротив нас – музей "Мемориал жертв Голодомора"; за несколько метров от него – уже скандально известный "Вечный огонь", который в последние годы превратился в место шабаша пророссийских сил; даже название улицы, где мы сидим, в свое время переименовали из Мазепы в Лаврскую в угоду визита Путина и московского патриарха в Киев. Как все эти события связаны с твоей книгой?

Я глубоко убежден, что одной из главных причин того, что происходило в Украине в 1930-е годы и позднее – это следствие позиции, деятельности или бездеятельности украинцев в 1917-18-х годах прошлого века.

Если придирчиво присматриваться, то парадоксы нашей истории по сравнению с тем, что было 100 лет назад – просто поражают. Вдохновляют именно надеждой, хотя и пробирают до слез от разочарования одновременно.



Новая книга Максима Бутченко "1918. Місто надій"

Во-первых, уже в январе 1918-го года началось наступление большевистских войск на Украину. Длительное время это всячески скрывалось, мол, это не русские вовсе, это украинские социалисты или большевики. Даже риторика, что была у захватчиков 100 лет назад, сохранилась едва ли не дословно и до сих пор!

Во-вторых, перед наступлением на Киев в многих районах столицы начались восстания так называемого "пролетариата": на Шулявке, Демеевке, на Подоле, который тогда считался районом еврейской бедноты, чем умело пользовались большевики, которые ходили и подстрекали эти недовольные толпы к восстанию. Одним из крупнейших восстаний стал бунт рабочих на заводе "Арсенал". Отсюда и начинается моя книга.

Россияне не только поддерживали все эти атаки, например, на тот же "Арсенал", они еще и завозили оружие.

В независимом государстве УНР не было контроля над границей?

Это был очень условный контроль. Вообще с УНР все было куда сложнее, чем даже в сравнении с сегодняшней властью.

Председателем Совета Народных Министров (или же по-современному премьер-министром) был писатель Владимир Винниченко – по сути, он был социалистом. Военным министром до декабря 1917-го был Симон Петлюра, который вынужден был уйти с должности именно из-за постоянных конфликтов с социалистическим правительством. После него военным министром стал Николай Порш, который настолько провалил свою работу, когда всего лишь семь тысяч россиян пришли штурмовать Киев, защищать его были готовы примерно три тысячи организованных военных. То есть, полный бардак и по факту анархия, несмотря на наличие формального правительства.

В этих обстоятельствах часть офицеров еще царской армии (всего в столице находилось около 20 тысяч бывших "царских" военных) решили защищать Украинскую Народную Республику.

Добробаты начались еще тогда?

Это вообще уникальная и довольно мало исследованная страница нашей истории. Я нашел несколько биографий этих людей, и прежде всего мне бросился в глаза потрясающий факт. Если наши добровольческие батальоны появились более чем после 20 лет независимости, когда люди хорошо понимали, что такое Украина, как работает система власти и национальное государство, то УНР на то время просуществовало около двух месяцев. А вот эти республиканцы начали сплачиваться и отдавать жизнь за государство, которое себе разве что представляли! Именно попытка понять, что это за люди и почему они оказали вооруженное сопротивление, и стало главным фактором появления книги.

Преимущественно это были бывшие офицеры российской армии, которые после Октябрьского переворота 1917-го или сознательно остались, или переехали жить в Украину. Они поняли, что правительство УНР не в состоянии защитить ни себя, ни украинское государство, и начали объединяться, иногда в добровольческие отряды – как сейчас в 2014-м году. Был такой случай, когда полковник Петр Болбочан объединил для защиты Киева бывших царских офицеров. Потому что было очень мало боеспособных войск. Кстати, одним из таких отрядов был Гайдамацкий кош, который возглавил Петлюра. Именно он и подавил восстание на "Арсенале".



Гайдамацкий кош Слободской Украины со своим атаманом Симоном Петлюрой

Давайте подробно поговорим об этом восстании: когда началось, что требовали, чем завершилось?

В январе 1918-го на заводе "Арсенал" началось большое восстание рабочих, к которому примкнули частично даже воины Шевченковского полка. Среди требований были – присоединение к большевистской России, ликвидация УНР, "заводы – рабочим" и далее по списку.

Первыми, кто пришли положить этому конец, стали как раз бойцы Гайдамацкого коша, которые, судя по воспоминаниям, были настолько решительными, что восстание завершилось меньше чем за неделю.

Несмотря на позднейшие байки советской пропаганды, жертв тогда было совсем немного по сравнению с масштабами того, что сейчас назвали бы удачной спецоперацией. Петлюра хорошо осознавал, что рабочих просто использовали большевики, и они ошибаются, потому запрещал расстрелы даже формальных лидеров мятежа.

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Если посмотреть на те события шире, то Арсенальное восстание было попыткой уничтожить "мягкой силой" альтернативный большовистсткому вариант развития истории. Потому что тогда было только два пути: централизованная так называемая "диктатура пролетариата" и демократическая УНР. Украина была не только и не столько страшна для Ленина географическим расположением или отдельными людьми, это была угроза альтернативного развития постцарских республик, которую он стремился уничтожить в зародыше.

Учитывая, что УНР вскоре была оккупирована советскими войсками, в чем ценность этой "удачной спецоперации по подавлению Арсенального восстание"?

Все национально-освободительное движение – ОУН-УПА, Бандера, Шухевич – все это движение вполне вероятно и не состоялся бы, если бы не пример успешной борьбы, который едва ли не первым в ХХ веке показал именно Петлюра.

Кстати, интересно, что до 1917 года патриотически настроенных украинцев называли "мазепинцами", это название улицы, где мы сейчас сидим, потом их называли "петлюровцы" вплоть до середины 1930-х годов, пока не появился термин "бандеровцы". То есть, Петлюра – это своеобразный предтеча Бандеры, и именно после 1918 года стало очевидным, что украинство – это ген, это что-то такое подсознательное, что может проявиться в человеке, который всю жизнь об этом не думал даже, но оказался способным и воевать за украинскую независимую от России державу, и даже готов отдать за нее жизнь.

Еще одним символичным и важным моментом истории тогда стало освобождение Донбасса. В апреле-мае 1918-го украинские войска вместе с немцами освободили от большевиков территорию Донбасса почти до Воронежа, захватив и Луганск и Юзовку (ныне – Донецк).

Как тогда на это реагировало местное население? Остались ли какие-нибудь убедительные воспоминания или материалы именно о реакции местных жителей на украинских военных?

Как и на любой войне, были и местные добровольцы, было и сопротивление. Доподлинно известно, что были бои за Луганск. На Слободжанщине до сих пор находят массовые захоронения украинских воинов – гайдамаков. Это снова впечатляющие исторические совпадения и напоминание тем, кто считает, что на этот раз "орда" может или будет вести себя как-то иначе.

Надо также осознавать: если большевики делали ставку на бедноту, то УНР – это было восстание так называемого среднего класса. Посмотрите, кто оказался среди лидеров Центральной Рады: Петлюра – бывший журналист, Винниченко – писатель, Грушевский – историк. Это все была интеллигенция, которая пыталась построить именно демократическое государство.

В чем ценность вашей книги сейчас, в 2018-м? Хотите приблизить революцию среднего класса?

Прежде всего, накануне цикла президентских и парламентских выборов и стоны о "пророссийском реванше", я хотел показать, что стремление как можно дальше отойти от России – это не прихоть проукраинские настроенной части общества, это вопрос элементарного выживания.

Не надо путать политический реванш с социальным. Вы же послушайте тех политиков, которых мы воспринимаем как "пророссийских"! Они на самом деле спекулируют исключительно на социальной тематике, о том, что "русский мир должен быть в Киеве", уже никто не говорит. И вот как раз моя книга является лептой в изменение сознания тех людей, которых в свое время под социальными лозунгами поднялись на восстание на "Арсенале", а сейчас они слушают и верят обещаниям "остановить войну".

Люди тогда были крайне нестабильны, не могли сориентироваться, что правда, и что – навсегда. Вот приходит большевики, их много, они говорят правильные слова: "Мы все – равны! Мы – за мир! Даешь 8-часовой рабочий день!" В результате – получили разве 8-часовой рабочий день и то за копейки, а все остальное – потеряли: язык, культуру, свободу, перспективы. Чего стоит хотя бы захват Киева большевиками в начале 1918 года? Более 5 тысяч погибших, людей травили газом! В том числе тех, которые в свое время поверили большевикам на "Арсенале" и остались живы, когда их не расстрелял Петлюра.

Эта украинская "мягкость" была присуща нам на протяжении всей истории. Потому что другой путь – максимальной жестокости и террора – это уже россиянство.

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То каким будет финал нашей истории, в которой оказалось так много параллелей с той, что писалась 100 лет назад?

Линия вечной борьбы – она главная как в украинском творчестве, так и в истории. Вот мы постоянно "боремся, воюем, отстаиваем" и... проигрываем.

Когда я писал свою книгу, я не мог придумать другой финал, потому что рассказывал об известных событиях. Но само название – "1918. Місто надій" – это признание того факта, что события 100-летней давности не были финалом истории – они показали, что бороться реальна, она может быть. Уже тогда зародилась надежда, что все это не зря. Сто лет назад мы не проиграли – наоборот – показали, что нация уже есть и есть люди, которые могут за нее сражаться. Этот пример до сих пор жив, и именно поэтому мы можем воевать за свою независимость.