За увольнением директора "Южмаша" стоит КБ "Южное", – эксперт

Космическое агентство сняло с должности Генерального директора "Южмаша" Сергея Войта.

В этом решении могут быть замешаны коррупционные схемы с участием руководства КБ "Южное". Об этом написал в своем Facebook эксперт Виктор Таран, глава аналитического центра "Эйдос".

"Не успел вчера поделиться победой, как в тот же день получил скан подписанного приказа об увольнении Войта Сергея Николаевича, генерального директора "Южмаша", который еще вчера радовался выгодным контрактом на $15 млн с американским Firefly, благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги. Вернее, радость была неделю назад, ведь письмо от Firefly датированное 21 октября. А в Приказе об увольнении Войта стоит дата 30 октября. Совпадение? Вот и подумайте. Войт уже давно как кость поперек горла сидит у Дегтярева. Прикинув в уме сумму будущего контракта, "Южное" решило окончательно обезглавить "Южмаш" и поставить на его место своего человека", – написал эксперт

Он отметил, что все это очень запутанный закулисный бэкграунд.

"Что имеем? Глава Космического агентства Павел Дегтяренко ставленник Александра Дегтярева, главы КБ "Южное". Долгое время Дегтяренко выстраивал себе карьеру в "Южном" и по протекции бывшего шефа возглавил ГКАУ. Каждый свой шаг карманный директор пропускает через Дегтярева. Уверен, что увольнение Войта – это согласованная акция с главой "Южного". p.s. Кстати, вчера у Дегтярева был День рождения и не исключаю, что Войт стал "главным подарком", – добавил Таран.

В свою очередь, директор украинского подразделения Firefly Aerospace Александр Дондик отметил в своем Facebook, что удивлен возникшей ситуации и надеется, что это не отразится на сотрудничестве с "Южмаш".

"Все самое интересное узнаю из Фейсбука. Намерения о сотрудничестве с "Южмаш" были, но мы их не планировали афишировать до получения финальной калькуляции. А теперь еще и увольнение Войта. Есть ли между этими событиями какая-то связь – не знаю, но мне подтвердили, что этот документ не фейк. Не хотелось бы разрывать сотрудничество с "Южмаш", но если в этом деле замешано руководство КБ "Южное" и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки", – написал Дондик.

Ни Павел Дегтяренко, глава ГКАУ, ни Александр Дегтярев, директор КБ "Южное" пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в СМИ распространилась информация, о том, что американская компания Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, планировала долгосрочный договор о совместной работе с "Южмаш" на ориентировочную сумму $15 млн.