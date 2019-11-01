12:12
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Блог Соцмережі
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Блог Соцмережі

      Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн

      231
      На Південмаші виготовлятимуть ракетні деталі для США
      На Південмаші виготовлятимуть ракетні деталі для США / Фото з відкритих джерел

      Загальний борг Південного машинобудівного заводу, який свого часу сконструював серію знаменитих "Зенітів" на сьогодні становить 375 млн у тому числі борги із зарплати, електроенергію і податки.

      Зараз завод знаходиться в жалюгідному стані. Одне з цільових призначень КБ "Південного", було забезпечення постійного робочого завантаження Південмашу, але цього за роки української незалежності так і не відбулося.

      Цікаво: У Сонячній системі може з’явитись найменша карликова планета

      "Південне" успішно торгує із західними країнами своїми інтелектуальними напрацюваннями часів Хрущова. До 2014 року Південмаш худо-бідно існував на російських замовленнях. Тепер у робочих цехах дзвенить гнітюча тиша, а люди сидять без зарплат.

      Маленька перемога трапилася буквально тиждень тому, коли американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, зробила замовлення Південмашу на серійне виробництво ракетних деталей, серед яких 100 камер згоряння, 500 штук агрегатів автоматики і 40 турбонасосів.

      За попередніми даними, з урахуванням обсягів, фахівці Південмашу оцінюють угоду в $ 15 млн, А це майже в акурат покриває всі борги заводу. І така співпраця стала можливою, завдяки прийнятому місяць назад закону про приватний космос. Сподіваюся, що це вдихне в підприємство нове життя і конкурентний дух, а головне нарешті український космос буде не забирати гроші з держбюджету, а наповнювати його.

      Українському космосу бути!

      Автор: Віктор Таран
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Hubble сфотографував систему галактик, що "вдивлялась у нього": моторошний знімок

      blog_ava
      Президент Чехії нічого не знав: "визнання" анексії Криму підлаштувала ФСБ
      сьогодні
      5068
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Космос
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      сьогодні , 12:00 Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      Блог Соцмережі 230
      Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      сьогодні , 11:30 Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      Сергій Лещенко 618
      101-річниця Листопадового чину: як українці змінили владу у Львові
      сьогодні , 10:04 101-річниця Листопадового чину: як українці змінили владу у Львові
      Северин Трач 777
      Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність
      сьогодні , 09:15 Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність
      Вероніка Климська 1953
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 жовтня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 697
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук