За звільненням директора "Південмашу" стоїть КБ "Південне", – експерт

Космічне агентство зняло з посади Генерального директора "Південмашу" Сергія Войта.

У цьому рішенні можуть бути замішані корупційні схеми за участю керівництва КБ "Південне". Про це написав у своєму Facebook експерт Віктор Таран, глава аналітичного центру "Ейдос".

"Не встиг вчора поділитися перемогою, як в той же день отримав скан підписаного наказу про звільнення Войта Сергія Миколайовича, генерального директора "Південмашу", який ще вчора радів вигідним контрактом на $ 15 млн з американським Firefly, завдяки якому міг би погасити майже всі свої борги. Вірніше, радість була тиждень назад, адже лист від Firefly датоване 21 жовтня. А в Наказі про звільнення Войта стоїть дата 30 жовтня. Збіг? Ось і подумайте. Войт вже давно як кістка поперек горла сидить у Дегтярьова. Прикинувши в розумі суму майбутнього контракту, "Південне" вирішило остаточно обезголовити "Південмаш" і поставити на його місце свою людину", – написав експерт

Він зазначив, що все це дуже заплутаний закулісний бекграунд.

"Що маємо? Глава Космічного агентства Павло Дегтяренко ставленик Олександра Дегтярьова, голови КБ "Південне". Довгий час Дегтяренко вибудовував собі кар'єру в "Південному" і по протекції колишнього шефа очолив ДКАУ. Кожен свій крок кишеньковий директор пропускає через Дегтярьова. Упевнений, що звільнення Войта – це узгоджена акція з главою "Південного". p.s. До речі, вчора у Дегтярьова був День народження і не виключаю, що Войт став "головним подарунком", – додав Таран.

У свою чергу, директор українського підрозділу Firefly Aerospace Олександр Дондік зазначив у своєму Facebook, що здивований ситуації, що виникла і сподівається, що це не відіб'ється на співпраці з "Південмаш".

"Все найцікавіше дізнаюся з Фейсбуку. Наміри про співпрацю з "Південмаш" були, але ми їх не планували афішувати до отримання фінальної калькуляції. А тепер ще й звільнення Войта. Чи є між цими подіями якийсь зв'язок – не знаю, але мені підтвердили, що цей документ не фейк. Не хотілося б розривати співпрацю з "Південмаш", але якщо в цій справі замішано керівництво КБ "Південне" і новий директор буде лобіювати їх інтереси, то ситуація вимагає ретельної перевірки", – написав Дондік.

Ні Павло Дегтяренко, глава ДКАУ, ні Олександр Дегтярьов, директор КБ "Південне" поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що вчора в ЗМІ поширилася інформація, про те, що американська компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, планувала довгостроковий договір про спільну роботу з "Південмаш" на орієнтовну суму $ 15 млн.