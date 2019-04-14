За вождение в нетрезвом состоянии в Молдове будут отправлять в морг
В Молдове водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, будут подвергнуты новому виду наказания. Их будут отправлять на общественные работы в морг.
Так в соседней стране решили наказывать водителей-нарушителей, сообщает Agora.md.
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Раньше просто забирали права, теперь же – будут отправлять на бесплатную работу. Они должны убирать в отделении и помогать с транспортировкой тел покойников. Это, по мнению властей, заставит нарушителей задуматься о своих действиях и их возможных последствиях.
Такую реформу точно внедрят в городе Ниспорены, после соглашения между районной больницей и бюро пробации. Эту информацию подтвердила руководитель больницы Лидия Кречюн.
В морге они будут убирать, помогать с транспортировкой трупов, а также смогут увидеть последствия, которые может повлечь алкоголось,
– отметила руководитель больницы Лидия Кречюн.
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