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      За вождение в нетрезвом состоянии в Молдове будут отправлять в морг

      44 Читати новину українською
      В Молдове решили за нетрезвое управление автомобилем отправлять на общественные работы в морг
      В Молдове решили за нетрезвое управление автомобилем отправлять на общественные работы в морг / Photo by energepic.com from Pexels

      В Молдове водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, будут подвергнуты новому виду наказания. Их будут отправлять на общественные работы в морг.

      Так в соседней стране решили наказывать водителей-нарушителей, сообщает Agora.md.

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      Раньше просто забирали права, теперь же – будут отправлять на бесплатную работу. Они должны убирать в отделении и помогать с транспортировкой тел покойников. Это, по мнению властей, заставит нарушителей задуматься о своих действиях и их возможных последствиях.

      Такую реформу точно внедрят в городе Ниспорены, после соглашения между районной больницей и бюро пробации. Эту информацию подтвердила руководитель больницы Лидия Кречюн.

      В морге они будут убирать, помогать с транспортировкой трупов, а также смогут увидеть последствия, которые может повлечь алкоголось,
      – отметила руководитель больницы Лидия Кречюн.

      БОЛЬШЕ О ВРЕДЕ АЛГКОГОЛЯ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ:
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      Теги: Дороги Авто Алкоголь Молдова
      Источник: 24 канал
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