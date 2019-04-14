За вождение в нетрезвом состоянии в Молдове будут отправлять в морг

В Молдове водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, будут подвергнуты новому виду наказания. Их будут отправлять на общественные работы в морг.

Так в соседней стране решили наказывать водителей-нарушителей, сообщает Agora.md.

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Раньше просто забирали права, теперь же – будут отправлять на бесплатную работу. Они должны убирать в отделении и помогать с транспортировкой тел покойников. Это, по мнению властей, заставит нарушителей задуматься о своих действиях и их возможных последствиях.

Такую реформу точно внедрят в городе Ниспорены, после соглашения между районной больницей и бюро пробации. Эту информацию подтвердила руководитель больницы Лидия Кречюн.

В морге они будут убирать, помогать с транспортировкой трупов, а также смогут увидеть последствия, которые может повлечь алкоголось,

– отметила руководитель больницы Лидия Кречюн.