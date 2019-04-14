За водіння у нетверезому стані в Молдові відправлятимуть у морг
У Молдові водії, які сідають за кермо у нетверезому стані, будуть піддані новому виду покарання. Їх відправлятимуть на громадські роботи до моргу.
Так у сусідній країні вирішили карати водіїв-порушників, повідомляє Agora.md.
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Раніше просто забирали права, тепер же – відправлятимуть на безоплатну працю. Вони мають прибирати у відділенні і допомагати з транспортуванням тіл небіжчиків. Це, на думку влади, змусить порушників задуматися про свої дії та їх можливі наслідки.
Таку реформу точно впровадять в місті Ніспорени, після угоди між районною лікарнею та бюро пробації. Цю інформацію підтвердила керівник лікарні Лідія Кречюн.
У морзі вони будуть прибирати, допомагати з транспортуванням трупів, а також матимуть змогу побачити наслідки, які може спричинити алкоголось,
– зазначила керівниця лікарні Лідія Кречюн.
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