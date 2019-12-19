В "Слуге народа" рассказали, когда Рада примет законопроект о рынке земли
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что Рада проголосует по законопроекту о рынке земли уже в 2020 году.
Об этом Качура заявил в эфире 24 канала в программе "Политанатомия".
Важно: Закон о земле: за и против
По его словам, в 2019 году процесс рассмотрения законопроекта о рынке змели еще не будет завершен.
В следующем году проголосуем, примем. В таком плавном режиме будут рассматриваться поправки, а затем вноситься в зал,
– пояснил «слуга народа».
Качура добавил, что перенос голосования не является критическим, ведь рынок земли должен заработать аж с осени 2020 года.
"Это совсем не критично. Рынок земли открывается через год. За это время будет подготовлена в соответствии другая нормативная законодательная база. Будет проведена работа Кабмина...", – подытожил Качура.
Что изменит отмена моратория на продажу землиВ Украине почти 20 лет действовал мораторий на продажу украинских черноземов: паи нельзя ни покупать, ни продавать. В 2020 году все должно измениться. 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который должен открыть рынок земли.
Ко второму чтению в действующий законопроект внесут правки:
- Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.
- Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.
Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала
Видео: что думают украинцы о рынке земли