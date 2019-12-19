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      В "Слуге народа" рассказали, когда Рада примет законопроект о рынке земли

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      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что Рада проголосует по законопроекту о рынке земли уже в 2020 году.

      Об этом Качура заявил в эфире 24 канала в программе "Политанатомия".

      Важно: Закон о земле: за и против

      По его словам, в 2019 году процесс рассмотрения законопроекта о рынке змели еще не будет завершен.

      В следующем году проголосуем, примем. В таком плавном режиме будут рассматриваться поправки, а затем вноситься в зал,
      – пояснил «слуга народа».

      Качура добавил, что перенос голосования не является критическим, ведь рынок земли должен заработать аж с осени 2020 года.

      "Это совсем не критично. Рынок земли открывается через год. За это время будет подготовлена в соответствии другая нормативная законодательная база. Будет проведена работа Кабмина...", – подытожил Качура.

      Что изменит отмена моратория на продажу землиВ Украине почти 20 лет действовал мораторий на продажу украинских черноземов: паи нельзя ни покупать, ни продавать. В 2020 году все должно измениться. 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который должен открыть рынок земли. 

      Ко второму чтению в действующий законопроект внесут правки:
      - Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.
      - Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.

      ринок землі
      Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала

      Видео: что думают украинцы о рынке земли

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Мораторий на продажу земли Рынок земли
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