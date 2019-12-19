В "Слуге народа" рассказали, когда Рада примет законопроект о рынке земли

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что Рада проголосует по законопроекту о рынке земли уже в 2020 году.

Об этом Качура заявил в эфире 24 канала в программе "Политанатомия".

Важно: Закон о земле: за и против

По его словам, в 2019 году процесс рассмотрения законопроекта о рынке змели еще не будет завершен.

В следующем году проголосуем, примем. В таком плавном режиме будут рассматриваться поправки, а затем вноситься в зал,

– пояснил «слуга народа».

Качура добавил, что перенос голосования не является критическим, ведь рынок земли должен заработать аж с осени 2020 года.

"Это совсем не критично. Рынок земли открывается через год. За это время будет подготовлена в соответствии другая нормативная законодательная база. Будет проведена работа Кабмина...", – подытожил Качура.

Что изменит отмена моратория на продажу землиВ Украине почти 20 лет действовал мораторий на продажу украинских черноземов: паи нельзя ни покупать, ни продавать. В 2020 году все должно измениться. 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который должен открыть рынок земли.



Ко второму чтению в действующий законопроект внесут правки:

- Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

- Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.



Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала

Видео: что думают украинцы о рынке земли