У "Слузі народу" розповіли, коли Рада прийме законопроєкт про ринок землі

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що Рада проголосує законопроєкт про ринок землі вже у 2020 році.

Про це Качура заявив в ефірі 24 каналу в програмі "Політанатомія".

Важливо: Закон про землю: за і проти

За його словами, в 2019 році процес розгляду законопроєкту щодо ринку змелі ще не буде завершений.

В наступному році проголосуємо, приймемо. В такому плавному режимі будуть розглядатися правки, а потім вноситися в зал,

– пояснив "слуга народу".

Качура додав, що перенесення голосування не є критичним, адже ринок землі має запрацювати аж з осені 2020 року.

"Це зовсім не критично. Ринок землі відкривається через рік. За цей час буде підготовлена відповідно інша нормативна законодавча база. Буде проведена робота Кабміну...", – підсумував Качура.

Що змінить відміна мораторію на продаж землі

В Україні майже 20 років діяв мораторій на продаж українських чорноземів: паї не можна ні купувати, ні продавати. У 2020 році все має змінитися. 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону, який має відкрити ринок землі.



До другого читання у чинний законопроєкт внесуть правки:

- Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

- Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.



Як українці ставляться до продажу землі / інфографіка 24 каналу

Відео: що думають українці про ринок землі