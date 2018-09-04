За жестокое убийство военнослужащего киевлянина осудили пожизненно

28-летнего мужчину признали виновным в покушении на жизнь водителя такси и убийстве случайного прохожего, которые он совершил 25 апреля 2016 года. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Преступление мужчина совершил еще 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы. Сначала на улице Тепловозной злоумышленник с ножом напал на водителя такси, который его подвозил. Потерпевший получил тяжелое ножевое ранение в шею. А за 20 минут неподалеку от улицы Драгоманова совершил нападение на еще одного человека – 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места совершения предыдущего преступления. От полученных ранений тот погиб.

Решением Дарницкого районного суда г. Киева злоумышленник был приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

Ранее СБУ задержала в Киеве "вора в законе", причастного к тяжким преступлениям.