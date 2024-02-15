Как рассказывают журналисты, во время митинга они даже забросали яйцами здание Еврокомиссии. Кроме того, некоторые протестующие зажгли файеры и петарды.

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Что известно о протесте фермеров

Начался этот митинг в 10 утра. Как отмечают организаторы, ожидалось, что в нем примут участие до тысячи участников. В планах фермеров было пройти от штаб-квартиры Еврокомиссии на улице Видок до воеводского и маршалковского управлений, где несколько сотен тракторов стояли с самого утра.

Как рассказал перед полуднем Аркадиуш Филиповский из пресс-службы мэрии Вроцлава, "через несколько минут после начала организатор акции принял решение, на которое он имеет полное право, распустить ее". Он объявил об этом протестующим через мегафон.

Известно, что после 14:00 большинство фермеров, которые в этом протесте участвовали, покинули центр Вроцлава. Также сообщили, что завершилась блокада проспекта Яна III Собеского, которая длилась еще с пятницы 9 февраля.

В мэрии Вроцлава сообщили, что в митинге в четверг 15 февраля приняли участие около 2 тысяч участников. Их цель – выступить против Зеленого соглашения и ограничений на торговлю животными. Фермеры также требовали ограничить торговлю с Украиной.

По имеющейся информации, некоторые из участников митинга зажгли файеры. Также можно было услышать звуки взрывов петард. А само здание представительства Европейской комиссии протестующие забросали яйцами.

Протестующие забросали здание представительства Еврокомиссии яйцами: смотрите видео

Президент Нижнесилезской сельскохозяйственной палаты Вроцлавского уезда Вальдемар Мазурек отметил, что организаторы разгоняли демонстрацию из-за нарушений, которые не должны происходить.

Мы тоже должны уважать определенные договоренности. Мы не знаем, почему все вышло из-под контроля,

– подчеркнул он.

Мазурек заметил, что организатор принял очень правильное решение, когда разогнал демонстрацию. Он отметил, что "определенные договоренности ускользнули" и что все должно было выглядеть иначе.

По его словам, у каждого есть свой выбор и каждый может высказать свое мнение. В то же время его мнение совсем другое. Он подчеркнул, что "агрессия никогда не решает проблем". Заметим, что во время демонстрации также уничтожили баннер "Солидарность с Украиной". Его облили красной краской и также забросали яйцами.