Забирают лучших, – трогательные воспоминания собратьев о погибшем бойце

Возле Авдеевки вражеский снайпер оборвал жизнь украинского воина Юрия Громовича. Харьковчанин пошел на войну в 2014 году. Отслужил мобилизацию, но подписал контракт – не смог усидеть дома. Его до последнего пытались спасти медики, но ранение оказалось слишком тяжелым. О герое русско-украинской войны – читайте дальше.

Боец с позывным Харитунич рассказал, что последние несколько дней пророссийские боевики палят слишком настойчиво. Предполагает, скорее всего, в российских наемников произошли кадровые изменения.

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"Я думаю, у них ротация прошла. Или заехали те, которые были раньше здесь, потому что знают куда бить", – пояснил военнослужащий 92 бригады ВСУ Харитунич.



Военнослужащий 92 бригады ВСУ Харитунич

На 6 год войны вооруженные "гастролеры" едва ли не вдребезги разбили окраину Авдеевки. Ведь для российских наемников украинский Донбасс ничто иное как полигон, и сюда они едут отрабатывать свое боевое мастерство. А палят, чтобы спровоцировать наших военных на огонь и развязать бой.



Для российских наемников украинский Донбасс как полигон​



Последствия обстрелов на Донбассе

Такие игрища россиян – ценою в жизнь. Несколько дней назад российский стрелок оборвал жизнь помощника гранатометчика Юрия Громовича. Боец как раз стоял на посту, снайпер попал прямо в бойницу.



Юрий Громович

"Это было очень точное попадание, пуля прошла между пластинами, бронежилет не спас бы никак", – отметил военнослужащий 92 бригады ВСУ Владимир.

Владимир в тот момент был на той же позиции. В комментарии 24 каналу рассказал, что, к сожалению, шансов спасти собрата не было.

Но, к сожалению, забирают лучших. Знаете, война такая – забирает лучших. Он был хорошим человеком, всегда приходил на помощь,

– вспомнил боец.

Несмотря на боль потерь, ребята боевой дух не теряют ни на минуту, потому что знают, за что тут стоят. "Конечно, ко всему готовы. Всегда готовы давать адекватный ответ по команде, как, собственно, и происходит – все готовы к выполнению задач", – добавил военный Артем.

Справка! В Трехсторонней контактной группе в Минске раньше договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Оно должно было стартовать еще 7 октября, однако оккупанты до сих пор не прекращают обстреливать украинские позиции.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу