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      Забирають найкращих, – зворушливі спогади побратимів про загиблого бійця

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      Біля Авдіївки ворожий снайпер обірвав життя українського воїна Юрія Громовича. Харків'янин пішов на війну в 2014 році. Відслужив мобілізацію, але підписав контракт – не зміг всидіти вдома. Його до останнього намагались врятувати медики, але поранення виявилось надто важким. Про героя російсько-української війни – читайте далі.

      Боєць з позивним Харитунич розповів, що останні декілька днів проросійські бойовики гатять надто наполегливо. Припускає, скоріш за все, у російських найманців відбулися кадрові зміни.

      До слова: Помста за загиблих: розвідники опублікували відео запеклого бою з окупантами

      "Я думаю, у них ротація пройшла. Або заїхали ті, що були раніше тут, бо знають куди бити", – пояснив військовослужбовець 92 бригади ЗСУ Харитунич.


      Військовослужбовець 92 бригади ЗСУ Харитунич

      На 6 рік війни озброєні "гастролери" чи не вщент розтрощили околиці Авдіївки. Адже для російських найманців український Донбас ніщо інше як полігон, і сюди вони їдуть відпрацьовувати свою бойову майстерність. А гатять, аби спровокувати наших військових на вогонь у відповідь і розв'язати бій.


      Для російських найманців український Донбас як полігон

      війна на донбасі
      Наслідки обстрілів на Донбасі

      Такі ігрища росіян – ціною в життя. Декілька днів тому російський стрілець обірвав життя помічника гранатометника Юрія Громовича. Боєць саме стояв на посту, снайпер поцілив прямісінько в бійницю.

      Юрія Громовича
      Юрій Громович

      "Це було дуже точне попадання, куля пройшла між пластинами, бронежилет не спас би ніяк", – зазначив військовослужбовець 92 бригади ЗСУ Володимир.

      Володимир у той момент був на тій самій позиції. У коментарі 24 каналу розповів, що, на жаль, шансів врятувати побратима не було.

      Але, на жаль, забирають найкращих. Знаєте, війна така – забирає кращих, він був хорошою людиною, завжди приходив на допомогу,
      – пригадав боєць.

      Попри біль втрат, хлопці бойового духу не втрачають ні на мить, бо знають, за що тут стоять. "Звичайно, до всього готові. Завжди готові давати адекватну відповідь по команді, як власне і відбувається – всі готові до виконання завдань", – додав військовий Артем.

      Довідка! У Тристоронній контактній групі в Мінську раніше домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Воно мало стартувати ще 7 жовтня, проте, окупанти досі не припиняють обстрілювати українські позиції.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Жертви Проросійські бойовики Україна – Росія
      Коментарі
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