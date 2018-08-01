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"Забирают все": Жители оккупированного Крыма шокированы выходками туристов

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Туристы в оккупированном Крыму стали скупыми и воруют из отелей инвентарь
Туристы в оккупированном Крыму стали скупыми и воруют из отелей инвентарь / Фото из открытых источников

Туристы, приехавшие в оккупированный Крым на отдых в этом году, отличились возмутительными выходками в отелях - они стали скупыми и начали выносить из номеров все, что видят.

Об этом рассказала хозяйка одного из крымских отелей Елизавета, передают "Новости Крыма".

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Туристы пошли скупые. Не хотят платить. А еще – я раньше с таким вообще не встречалась – забирают из номеров все: полотенца, покрывала. В этом году сняли со стен и увезли картины! Я конечно сама виновата, привыкла ничего не запирать, доверять, номера не проверять, но такого даже представить не могла,
– отметила крымчанка.

Кроме того, женщина заметила, что в последние годы заработки на оккупированном полуострове сильно снизились.

"Думаю, таких денежных потоков, как пять лет назад, в Крыму никогда уже не будет. Я имею в виду в долларовом эквиваленте. Курс изменился, цены выросли, а наши расценки – нет. Приходится большую часть того, что выручили, назад вкладывать ", – добавила Елизавета.

 

Теги: Деньги Новости Украины Новости политики отдых Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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