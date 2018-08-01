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"Забирають все": жителі окуповного Криму шоковані витівками туристів

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Туристи в окупованому Криму стали скупими та крадуть з готелів інвентар
Туристи в окупованому Криму стали скупими та крадуть з готелів інвентар / Фото з відкритих джерел

Туристи, які приїхали до окупованого Криму на відпочинок цьогоріч, відзначилися обурливими витівками у готелях - вони стали скупими та почали виносити з номерів все, що бачать.

Про це розповіла господиня одного з кримських готелів Єлизавета, передають "Новини Криму".

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Туристи пішли скупі. Не хочуть платити. А ще – я раніше з таким взагалі не зустрічалася – забирають з номерів все: рушники, покривала. Цього року зняли зі стін і відвезли картини! Я звичайно сама винна, звикла нічого не замикати, довіряти, номера не перевіряти, але такого навіть уявити не могла,
– зазначила кримчанка.

Окрім того, жінка зауважила, що в останні роки заробітки на окупованому півострові сильно знизилися.

"Думаю, таких грошових потоків, як п'ять років тому, в Криму ніколи вже не буде. Я маю на увазі в доларовому еквіваленті. Курс змінився, ціни виросли, а наші розцінки – ні. Доводиться більшу частину того, що виручили, назад вкладати", – додала Єлизавета.

 

Теги: Новини політики Новини України Гроші Новини Криму Анексія Криму відпочинок
Джерело: 24 Канал
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