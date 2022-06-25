Об этом 24 каналу сообщил сам оппозиционер и основатель белорусской националистической организации "Белый легион". По словам Бульбы, он еще с 2014 года находится в Украине и не проживает в Беларуси. Но до этого времени никто с обысками в его семью не приходил.

Обратите внимание Путин заинтересован, – Бульба предположил, будет ли локальный конфликт между Беларусью и Польшей

Его сестру силовики забрали из офиса в Минске, а мать – с дачи под Воложином, в 80 километрах от белорусской столицы. Женщин привезли в квартиру по месту регистрации, чтобы обыскать ее.

В принципе, я понимаю, что это не более чем давление на меня, потому что обыск был достаточно формальный,

– говорит Бульба.

Он отметил, что у его родных проверили телефоны, ведь сейчас в Беларуси можно получить обвинения даже за подписку на телеграм-каналы, которые власти считают экстремистскими.

Кроме того, сестре назначили визит "на разговор", а маму сильно испугали, заставили записать видео, в котором она рассказала, кто она, и попросила сына больше не заниматься тем, чем он занимается.

Сергей Бульба рассказал об обысках в доме матери: смотрите видео