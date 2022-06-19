Такие выводы белорусского диктатора кажутся абсурдными. Однако, такой вариант развития событий действительно рассматривают. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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Заявление Лукашенко – не пустая болтовня

Организация локального конфликта Беларуси и Польши – вопрос, который серьезно обдумывают.

Путин заинтересован взглянуть на это. Он может попробовать, особенно когда Европа и НАТО боятся допустить прямое столкновение с Россией, то такой локальный конфликт Польши и Беларуси – возможен.

– отметил оппозиционер.

Многие люди выезжают

Для белоруса открыть гуманитарную визу – целая история. Многие на нее претендуют, подаваться нужно заранее, наблюдаются большие очереди. "Многие белорусы хотят получить эту визу и наконец-то уехать", – говорит оппозиционер.

Кроме того, увольняется много офицеров. Сейчас есть недостаток капитанов и майоров. Люди пишут рапорты на увольнение, не дождавшись года-двух до выхода на пенсии.

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Угроза со стороны Беларуси: что известно

У границы с Украиной белорусы привели свою армию в боевую готовность. Кроме того, они могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы, чтобы оттянуть ВСУ.

С начала июня белорусские войска начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. В частности, в течение 14-16 июня военные провели командно-штабное обучение.

По информации украинских пограничников, Беларусь разместила около Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Но пока там нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив уверяет, что разговоры о новом наступлении на Киев – "информационная операция чистой воды".

Однако президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к вторжению Беларуси в четырех областях. Пока неизвестно, о каких именно регионах идет речь. Всего с Беларусью граничат 5 областей: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

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