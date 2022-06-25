Про це 24 каналу повідомив сам опозиціонер та засновник білоруської націоналістичної організації "Білий легіон". За словами Бульби, він ще з 2014 року перебуває в Україні і не мешкає в Білорусі. Але до цього часу ніхто з обшуками до його родини не приходив.

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Його сестру силовики забрали з офісу у Мінську, а матір – з дачі під Воложином, що за 80 кілометрів від білоруської столиці. Жінок привезли у квартиру за місцем реєстрації, щоб обшукати її.

В принципі, я розумію, що це не більше ніж тиск на мене, бо обшук був досить формальний,

– каже Бульба.

Він зауважив, що у його рідних перевірили телефони, адже зараз у Білорусі можна отримати звинувачення лише за підписку на телеграм-канали, які влада вважає екстремістськими.

Крім того, сестрі призначили візит "на розмову", а маму сильно залякали, примусили записати відео, в якому вона розповіла, хто вона, і попросила сина більше не займатися тим, чим він займається.

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