Разбитых оккупантов везут в больницы российского города Белгород. Некоторые медучреждения там уже переполнены и перестали принимать гражданских.

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В частности, городская больница №2 – одна из лучших в области с отличным ремонтом, расположенная на Харьковской горе (так называют местную современную часть города) – сейчас работает только на прием раненых военных.

В травмпункте городской больницы №2 журналисты видели, как сотрудников медицинского учреждения созвали на общее совещание отделения травматологии "для обсуждения вопросов по военной повестке дня".

Кроме того, как стало известно от сотрудников частного медцентра "Поколение" в связи с интенсивным потоком раненых для их лечения привлекают и специалистов (прежде всего хирургов) коммерческих медицинских клиник.

ВСУ уничтожают захватчиков тысячами

Шесть суток войны показали, что против закаленных в боях на Донбассе Вооруженных сил Украины российское войско не может противопоставить абсолютно ничего – захватчиков уничтожают тысячами.

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