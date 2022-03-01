Розбитих окупантів везуть до лікарень російського міста Бєлгород. Деякі медзаклади там вже переповнені та перестали приймати цивільних.

Читайте також Російське військо розгублене, а наступ уповільниться: експертні прогнози

Зокрема, міська лікарня №2 – одна з найкращих в області, з відмінним ремонтом, розташована на Харківській горі (так називають місцеву сучасну частину міста) – зараз працює лише на прийом поранених військових.

У травмпункті міської лікарні №2 журналісти бачили, як співробітників медичного закладу скликали на загальну нараду відділення травматології "для обговорення питань щодо військового порядку денного".

Окрім цього, як стало відомо від співробітників приватного медцентру "Покоління" у зв'язку з інтенсивним потоком поранених для їх лікування залучають і фахівців (насамперед хірургів) комерційних медичних клінік.

ЗСУ знищують загарбників тисячами

Шість діб війни показали, що проти загартованих у боях на Донбасі Збройних сил України російське військо не може протиставити абсолютно нічого – загарбників знищують тисячами.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!