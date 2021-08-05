Обращение о том, что турист заблудился поступило к спасателям поздно вечером 4 августа. Об исчезновении сообщил коллега, также житель Киева.
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Спасатели нашли туриста посреди ночи
Спасатели рассказали, что коллега пропавшего туриста сообщил об инциденте 4 августа ориентировочно в 23:40. Он обратился к дежурному спасателю поста Заросляк ПСО Ворохта и сообщил, что его коллега-киевлянин во время спуска с горы Говерла, двигаясь по "синему маршруту", потерял ориентировку и заблудился.
Мобильная связь с ним была прерывистая, частично поддерживалась,
– рассказали спасатели.
Добавили, что буквально через 10 минут после обращения направили чрезвычайников патрульно-спасательного отделения Ворохта поста Заросляк для проведения поисково-спасательных работ.
В 03:30 5 августа спасатели нашли заблудившегося туриста,
– сообщили в ГСЧС.
Киевлянина нашли в горах посреди ночи / Фото ГСЧС Украины
Ему дали горячий чай. Ориентировочно в 05:30 мужчину сопровождали к учебно-спортивной базе "Заросляк".
Последние инциденты с туристами в горах: коротко
- 17 июля 2021 года 2 жителей Киева пропали без вести. Об их исчезновении в полицию сообщила жена одного из них. Они исчезли в Черновицкой области во время подъема в направлении горы Памир. Впоследствии туристов нашли.
- Зимой 2021 года в Карпатах исчез турист, который самостоятельно попытался покорить гору поп Иван и потерялся. Львовянина нашли вечером 15 января – через полкилометра от украинской границы – на территории Румынии.
- 4 июля 2021 года в Альпах на высоте более 4 тысяч метров заблудились трое путешественников. Одного туриста удалось спасти, еще двое – погибли.