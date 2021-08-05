Звернення про те, що турист заблукав надійшло до рятувальників пізно ввечері 4 серпня. Про зникнення повідомив колега, також житель Києва.

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Рятувальники знайшли туриста посеред ночі

Рятувальники розповіли, що колега зниклого туриста повідомив про інцидент 4 серпня орієнтовно о 23:40 годині. Він звернувся до чергового рятувальника поста Заросляк ПРВ Ворохта та повідомив, що його колега-киянин під час спуску з гори Говерла, рухаючись по "синьому маршруту", втратив орієнтування та заблукав.

Мобільний зв'язок з ним був переривчастий, частково підтримувався,

– розповіли рятувальники.

Додали, що буквально за 10 хвилин після звернення направили надзвичайників патрульно-рятувального відділку Ворохта поста Заросляк для проведення пошуково-рятувальних робіт.

О 03:30 5 серпня рятувальники знайшли заблукалого туриста,

– повідомили в ДСНС.



Киянина знайшли в горах посеред ночі / Фото ДСНС України

Йому дали гарячий чай. Орієнтовно о 05:30 чоловіка супроводжували чоловіка до навчально-спортивна база "Заросляк".

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