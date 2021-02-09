Правительство Бельгии допускает смягчение карантинных ограничений, хотя количество больных коронавирусом в стране не уменьшается. Несмотря на негативную динамику в статистике, власти отмечают, что снижается уровень госпитализированных.

Глава правительство страны Александер Де Кроо привел 3 аргумента для возможного смягчения карантина. К теме Исследователи ВОЗ приблизились к разгадке происхождения коронавируса: детали Рост заболеваемости происходит на фоне значительно большего количества тестов на COVID-19.

Уменьшается количество госпитализированных пациентов в целом и находящихся в интенсивной терапии.

Старт масштабной вакцинации в стране. Одну дозу вакцины уже получили в домах для пожилых людей – как жители, так и персонал. Однако против таких шагов выступают медики и ученые. Обратите внимание! Карантин в Бельгии объявлен до 1 апреля. В конце января власть запретила жителям страны выезжать на отдых за границу. Это правило будет действовать до 1 марта. Какая ситуация в Бельгии с коронавирусом? По состоянию на 9 февраля в стране выявили более 726 тысяч больных COVID-19. Летальных исходов больше 21 тысячи.



Данные мониторингового центра По состоянию на 9 февраля в стране выявили более 726 тысяч больных COVID-19. Летальных исходов больше 21 тысячи.Данные мониторингового центра СНБОУ