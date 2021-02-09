Заболеваемость растет, но карантин смягчают: в Бельгии могут отступить от ограничений
Правительство Бельгии допускает смягчение карантинных ограничений, хотя количество больных коронавирусом в стране не уменьшается. Несмотря на негативную динамику в статистике, власти отмечают, что снижается уровень госпитализированных.
Источник:The Brussels Times
Глава правительство страны Александер Де Кроо привел 3 аргумента для возможного смягчения карантина.
К теме Исследователи ВОЗ приблизились к разгадке происхождения коронавируса: детали
- Рост заболеваемости происходит на фоне значительно большего количества тестов на COVID-19.
- Уменьшается количество госпитализированных пациентов в целом и находящихся в интенсивной терапии.
- Старт масштабной вакцинации в стране. Одну дозу вакцины уже получили в домах для пожилых людей – как жители, так и персонал.
Однако против таких шагов выступают медики и ученые.
Какая ситуация в Бельгии с коронавирусом?По состоянию на 9 февраля в стране выявили более 726 тысяч больных COVID-19. Летальных исходов больше 21 тысячи.
Данные мониторингового центра СНБОУ.
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