Уряд Бельгії допускає пом'якшення карантинних обмежень, хоча кількість хворих на коронавірус в країні не зменшується. Попри негативну динаміку у статистиці, влада зазначає, що знижується рівень госпіталізованих.

Глава уряд країни Александер Де Кроо навів 3 аргументи для можливого пом'якшення карантину. До теми Дослідники ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу: деталі Зростання захворюваності відбувається на фоні значно більшої кількості тестів на COVID-19.

Зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів загалом та тих, що перебувають в інтенсивній терапії.

Старт масштабної вакцинації в країні. Одну дозу вакцини уже отримали у будинках для літніх людей – як жителі, так і персонал. Проте проти таких кроків виступають медики та науковці. Зверніть увагу! Карантин в Бельгії оголошений до 1 квітня. Наприкінці січня влада заборонила жителям країни виїжджати на відпочинок за кордон. Це правило діятиме до 1 березня. Яка ситуація у Бельгії з коронавірусом? Станом на 9 лютого в країні виявили понад 726 тисяч хворих на COVID-19. Летальних випадків більше ніж 21 тисяча.

Дані моніторингового центру Станом на 9 лютого в країні виявили понад 726 тисяч хворих на COVID-19. Летальних випадків більше ніж 21 тисяча.Дані моніторингового центру РНБОУ.