Заботливые, сильные, любящие: в Киеве состоялась ежегодная национальная премия "Мама года"

За семь лет существования, проект "Мама года" нашел десятки тысяч сторонников и собрал более четырех тысяч историй счастливого материнства. 13 женщин со всей Украины стали номинантами ежегодной премии "Мама года", которую уже в седьмой раз организовывает линия магазинов "EVA".

В этом году героинями, рассказы о которых поразили онлайн-пользователей и экспертов конкурса, стали мамы из девяти городов Украины: Киев, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Харьков, Владимир-Волынский (Волынская обл.), Новопавловка (Запорожская обл.), Новояворовск (Львовская обл.), Таврийск (Херсонская обл.).

С февраля по апрель продолжалась подача заявок, и за это время участники поделились почти 1 100 трогательными историями о себе, своих мамах, женах или бабушках, что стало рекордным результатом за все годы существования конкурса. Это истории украинцев, которые вдохновили и тронули.

Победительницы проекта традиционно были определены путем онлайн-голосования и дополнительно в пяти номинациях по рекомендациям известных экспертов. В состав квалифицированного жюри "Мама года-2021" вошли телеведущая Валентина Хамайко, певица Наталка Карпа, фитнес-тренер Марина Боржемская, психолог Любовь Лориашвили, писательница Ирина Говоруха и директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина. Все они признались, что сопереживали каждой героине, поэтому сделать выбор было очень сложно.

Одна из победительниц – Елена Козаченко. Она воспитывает двух детей, один из которых с инвалидностью. И женщина делает все, чтобы в семье царило счастье и уют.

Я очень люблю свою семью. Я очень люблю своих детей. Я очень люблю, когда мы все вместе собираемся вечером. Для меня самое главное, что вся семья собирается дома,

– поделилась победительница в номинации "Семейный уют" Елена Козаченко.

"Маму года" выбирали в восьми номинациях интернет-голосованием и экспертным жюри. Героини, кроме почетного титула, получили возможность отдохнуть в SPA-комплексе, сделать волшебное перевоплощение от стилистов и визажистов и фотосессию. Кульминацией события стал праздничный ужин в кругу семьи и многочисленные подарки от партнеров проекта.

Линия магазинов "EVA" представлена ​​по всей территории Украины. В эти магазины приходят тысячи женщин. И будучи социально ответственной компанией, мы понимаем, что мы должны и можем им помочь. Помочь стать вдохновенными, счастливыми, улыбающимися, так как от этого зависит и окружение. Когда счастливая мама, то, конечно, и счастливая семья и дети,

– резюмировала руководитель PR-направления линии магазинов "EVA" Александра Гнатик.

Ежегодная премия "Мама года" от EVA посвящается заботливым, вдохновляющим, красивым, стильным, успешным, добрым, энергичным и талантливым мамам. Раз в год объявляется конкурс, в котором принимают участие женщины со всей Украины.

Принять участие в конкурсе может каждый, рассказав о себе, своей маме, жене или подруге в одной из 8 номинаций "Вдохновение", "Большое сердце", "Семейный уют", "Спорт", "Успех", "Супербабушка", "Блогер" и "Мой Дом – моя EVA". Поэтому организаторы призывают уже в следующем году присылать рассказ о себе, своей маме, жене или подруге на сайт премии "Мама года".