Вже далі, я сподіваюся, його закриють, бо не треба було так голосно "праздновать". Наприкінці жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що на одіозного Киву завели кримінальну справу через відео, на якому він стріляє в повітря з автомата.

К теме Кива уже сдал наградное оружие

Так своєрідно нардеп тоді святкував день, коли не стало героя України Степана Бандери.

За що Киві може бути соромно

Якщо говорити загалом, то у період "загострення" Кива зробив багато того, за що йому щонайменше мало б бути соромно, а в ідеалі було б непогано ще й перепросити.

Наприклад, за привітання Володимира Путіна з днем народження чи ігнорування декомунізації.

Однак прийшли таки через зброю у кадрі. Тут, як то кажуть, усе як завжди. На словах чи у тому ж таки кадрі Кива виявився "Лев Толстой". Втім, біда, як ви пам'ятаєте, не приходить одна, тим більше до Киви.



Іллю Киву позбавили звання кандидата наук / Фото 24 каналу

Не встиг нардеп відійти від того, що в нього забрали зброю, якою держава чи Арсен Аваков нагородив його в минулому житті, тобто у 2015 році, нібито за евакуацію мирного населення з Дебальцевого, як до нього прилетіла інша, не менш приголомшлива новина.

Вже не "наукивець"

Кажуть, все – Кива більше не "наукивець". Начебто одразу не з'ясували, однак потім зрозуміли, що у його кандидатській немає жодної новизни.

Втім, якщо я скажу, що у Киви відібрали звання кандидата наук, то це буде дуже гучна заява. Насправді його й не було після начебто захисту (ну, ви пам'ятаєте) щодо концепції державного управління.

Журналісти-розслідувачі звернулись до Міністерства освіти й науки, щоб воно ще раз перевірило документ, від якого за кілометр було чутно підробкою та фальсифікатом.

По-перше, Кива сам не міг пояснити, про що він там писав. По-друге, усі довідки, а це офіційний документ, які він додав до своєї наукової праці, були завізовані або підробленими підписами, або містили перелік конференцій, у яких Кива не брав участі.

Стоит прочитать Кива заявил, что подает в суд на Венедиктову

Хоч Кива надзвичайно й обурений тим, що кандидатом наук йому не бути, переписувати свою дисертацію, каже, навіть не подумає. Однак залишати це просто так нардеп теж не збирається.

Ви ж пам'ятаєте, що він ще й на адвокатську кар'єру націлився? Тож, Кива вже готується оскаржити всі ці "протиправні" рішення у суді. Мовиться і про рішення МОН про позбавлення його наукового ступеня, і про рішення МВС щодо вилучення зброї

Підписав указ, яким позбавив народного депутата Іллю Киву права на нагородну зброю. Підстава – його негідна поведінка та дії, які дискредитують факт його нагородження від імені української держави,

– заявив глава МВС Денис Монастирський.



Денис Монастирський підписав указ щодо Іллі Киви / Фото 24 каналу

Кива націлився на депутатів

Щодо негідної поведінки. Ми з політологом Володимиром Фесенком теж роздумували, чому цієї негідної поведінки Киви не помічає парламентський комітет з питань етики. Зокрема, чому Киву не відсторонюють від засідань, адже подібні прецеденти вже були.

"Згадаймо прізвище депутатки Третьякової. Її покарали на 5 засідань. До речі, нещодавня історія з Гео Леросом. Там відкрило справу ДБР, якщо не помиляюся, за хуліганство через демонстрацію образливого жесту з трибуни Верховної Ради. От я думаю, що за такі речі теж треба карати", – заявив Фесенко.

К теме Хочет быть украинским Жириновским, – политолог об одиозных выходках Кивы

Щоправда, може вони думають, що ініціатива має надійти від ОПЗЖ. Однак ні. Чи може просто махають рукою, адже що взяти з Киви? З нього може й не має чого, а от сам нардеп націлився, дорогі наші народні депутати, на ваші життя.

Якщо ви у мене можете забрати нагороди, які я заслужив, то я забиратиму ваші життя,

– заявив Кива.

Сприймати ці слова як жарт чи як погрозу? Поки невідомо.