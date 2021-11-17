Все может закончиться уголовным преследованием, лишением депутатского мандата. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, сейчас пророссийский политик занимается политическим хулиганством.

Он хочет быть своеобразным украинским Жириновским, только в своем стиле и с определенной спецификой,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что пока остается вопрос, будет ли сохранять Кива для себя определенные границы и не будет переходить через них. Если пойдет дальше, то государство должно реагировать.

Фесенко: Кива перешел красные линии

Кива, как заметил политолог, – эпатажный персонаж: "Он перешел и моральные, и политические красные линии".

Фесенко отметил, когда человек поздравляет Владимира Путина, начинает использовать свое оружие как демонстрацию того, что он может использовать его на практике, то безусловно его надо лишать наградного оружия.

"Человек, который фактически поддерживает страну-агрессора не имеет политического права иметь наградное оружие от Украины", – добавил он.

Насчет диссертации – вопросы были с самого начала. Критика была с момента защиты, еще даже до нее. Такие диссертации и защиты как у Кивы дискредитируют понятие ученой степени и процедуру защиты диссертации. Ни о какой науке здесь не говорится. Владимир Фесенко Политолог

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