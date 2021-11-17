Кива записав відео, де без офіційних підтверджень стверджував, що обшуки нібито проводять за його привітання президента країни-агресора Володимира Путіна з днем ​​народження та феєричне святкування дня народження Степана Бандери.

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Кива влаштував черговий цирк

Сам скандальний нардеп влаштував черговий цирк через візит правоохоронців. Кива намагався переконати, що на нього "чиниться тиск" і вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що "бореться за відновлення братських стосунків з Росією".

Він запустив пластинку про переслідування опозиції в Україні і навіть, як на мене, спалив свої подальші плани.

Як на мене, логічним завершенням кожної справи є не "вичавлення з країни" фігуранта, а притягнення його до відповідальності. Наприклад, у вигляді строку.



Ілля Кива знову потрапив у скандал / Фото 24 каналу

Така заява Киви виглядає як виправдання на майбутнє. Якщо він чкурне в іншу країну, то це не втеча від українського правосуддя, а ніби вимушена передислокація опозиційного політика, якого переслідує диктатура.

У чому звинувачують Киву

Стосовно нардепа зараз розслідуються кілька кримінальних справ. 7 жовтня Ківа опублікував відео на фоні українського прапора, в якому заявив, що хоче привітати Путіна з днем ​​народження.



Кива привітав Путіна / Фото 24 каналу

В часи, коли Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала Кримський півострів і керує агресією на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Путіним, не визнає незаконність своїх дій. Тож, Офіс генпрокурора відкрив через це кримінальне провадження за фактом державної зради.

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Вже 15 жовтня, у день вбивства організатора українського націоналістичного руху на західній Україні Степана Бандери, Кива оприлюднив відео, на якому він стріляв з автомата у повітря прямо у публічному місці.

От з приводу останнього інциденту співробітники Офісу генпрокурора та детективи Бюро розслідувань завітали до Іллі Киви із обшуками і, за його словами, вилучили у нього зброю.

Те, що безкарність політиків незалежно від політичних поглядів розслідує поліція – це однозначно позитивний крок. Натомість оцінювати його будемо тоді, коли справа буде доведена до кінця. А тим часом треба слідкувати, аби Кива не дременув у Ростов.

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