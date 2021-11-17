Все може закінчитися кримінальним переслідуванням, позбавленням депутатського мандату. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

Читайте також Влаштував черговий цирк: заява Киви виглядає як виправдання на майбутнє

За його словами, наразі проросійський політик займається політичним хуліганством.

Він хоче бути своєрідним українським Жиріновським, тільки у своєму стилі і з певною специфікою,

– наголосив Фесенко.

Він зауважив, що наразі залишається питання, чи зберігатиме Кива для себе певні межі і не переходитиме через них. Якщо піде далі, то держава повинна реагувати.

Фесенко: Кива перейшов червоні лінії

Кива, як зауважив політолог, – епатажний персонаж: "Він перейшов і моральні, і політичні червоні лінії".

Фесенко відзначив, коли людина вітає Володимира Путіна, починає використовувати свою зброю як демонстрацію того, що він може використати її на практиці, то безумовно її треба позбавляти нагородної зброї.

"Людина, яка фактично підтримує країну-агресора не має політичного права мати нагородну зброю від України", – додав він.

Щодо дисертації – питання були із самого початку. Критика була з моменту захисту, ще навіть до нього. Такі дисертації і захисти як у Киви дискредитують поняття наукового ступеня і процедуру захисту дисертації. Про жодну науку тут не мовиться. Володимир Фесенко Політолог

Політолог розповів, що чекає Киву: дивіться відео

Останні новини довкола одіозного Киви