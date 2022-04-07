Россияне пытаются привлечь как можно больше людей в свою армию. В оккупированном Крыму уже запретили мужчинам уезжать за пределы полуострова. Все автомобили тщательно проверяют.

Важно Нас интересуют индивидуальные наказания: от обычного солдата до руководства, – Венедиктова

Уже не дают повесток

Военные патрули находят мужчин и принудительно доставляют их в пункты сбора. Повесток они вообще не выдают.

По словам Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, это нарушает статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно ей захватчики не могут привлекать людей, оказавшихся под оккупационной властью, к вооруженным или вспомогательным силам.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ, с требованием учесть и зафиксировать эти факты нарушения прав человека.

Вас заинтересует – Сенат США поддержал ленд-лиз для Украины – смотрите видео о том, что это дает