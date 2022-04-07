Росіяни намагаються залучити якнайбільше людей до своєї армії. В окупованому Криму вже заборонили чоловікам виїжджати за межі півострова. Всі автомобілі ретельно перевіряють.

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Вже не дають повісток

Військові патрулі знаходять чоловіків і примусово доправляють їх у пункти збору. Повісток вони взагалі не видають.

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, це порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з нею загарбники не можуть залучати людей, які опинилися під окупаційною владою, до збройних чи допоміжних сил.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини та експертної місії, яку створили держави-учасниці ОБСЄ, з вимогою врахувати та зафіксувати ці факти порушення прав людини.

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