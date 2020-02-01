Забрали землю за бесценок: как оккупационная власть обманула крымчан

В свежем выпуске программы "Крим. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – для строительства трассы "Таврида" у крымчан забрали более двух тысяч земельных участков. Однако вместо рыночной цены им пообещали компенсировать в шесть раз меньшую сумму. Местные жители сравнивают такие действия с репрессиями в СССР. К тому же, их дома начали разрушаться из-за движения грузовиков.

Также в выпуске: "Таврида" уничтожает природу Крыма: ради строительства магистрали вырубили 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников. Трасса смерти: возмутительные факты про "Тавриду" – главную дорогу Крыма. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.