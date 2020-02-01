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      Забрали землю за бесценок: как оккупационная власть обманула крымчан

      Крым.Реалии 79 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крим. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – для строительства трассы "Таврида" у крымчан забрали более двух тысяч земельных участков. Однако вместо рыночной цены им пообещали компенсировать в шесть раз меньшую сумму. Местные жители сравнивают такие действия с репрессиями в СССР. К тому же, их дома начали разрушаться из-за движения грузовиков.

      Также в выпуске:

      "Таврида" уничтожает природу Крыма: ради строительства магистрали вырубили 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников.

      Трасса смерти: возмутительные факты про "Тавриду" – главную дорогу Крыма.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
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