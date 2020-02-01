Забрали землю за безцінь: як окупаційна влада обдурила кримчан
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – для будівництва траси "Таврида" у кримчан забрали понад дві тисячі земельних ділянок. Проте замість ринкової ціни їм пообіцяли компенсувати вшестеро меншу суму. Місцеві мешканці порівнюють такі дії з репресіями за радянських часів. До того ж, їхні будинки почали руйнуватися через рух вантажівок по новій дорозі.
Також у випуску:
"Таврида" знищує природу Криму: заради будівництва магістралі вирубали 111 тисяч дерев та 116 тисяч кущів.
Траса смерті: обурливі факти про "Тавриду" – головну дорогу Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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