Забрали землю за безцінь: як окупаційна влада обдурила кримчан

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – для будівництва траси "Таврида" у кримчан забрали понад дві тисячі земельних ділянок. Проте замість ринкової ціни їм пообіцяли компенсувати вшестеро меншу суму. Місцеві мешканці порівнюють такі дії з репресіями за радянських часів. До того ж, їхні будинки почали руйнуватися через рух вантажівок по новій дорозі.

Також у випуску: "Таврида" знищує природу Криму: заради будівництва магістралі вирубали 111 тисяч дерев та 116 тисяч кущів. Траса смерті: обурливі факти про "Тавриду" – головну дорогу Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.