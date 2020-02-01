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      Забрали землю за безцінь: як окупаційна влада обдурила кримчан

      Крим.Реалії 86 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – для будівництва траси "Таврида" у кримчан забрали понад дві тисячі земельних ділянок. Проте замість ринкової ціни їм пообіцяли компенсувати вшестеро меншу суму. Місцеві мешканці порівнюють такі дії з репресіями за радянських часів. До того ж, їхні будинки почали руйнуватися через рух вантажівок по новій дорозі.

      Також у випуску:

      "Таврида" знищує природу Криму: заради будівництва магістралі вирубали 111 тисяч дерев та 116 тисяч кущів.

      Траса смерті: обурливі факти про "Тавриду" – головну дорогу Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії
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