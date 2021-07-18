На фотографиях – разрушенное и поросшее травой здание в оккупированном Донецке. Судя по подписи – когда-то там была Донецкая областная травматология.

Ранее В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: видео

"Бывшая парковка на травматологии. По моему, мы начинаем догонять Абхазию за зарослями и заброшенными руинами", – подписали кадры в телеграм-канале.



Заброшенное здание в оккупированном Донецке / Фото с телеграм-канала "Донецк сейчас"



На парковке все порастает травой / Фото с телеграм-канала "Донецк сейчас"

Как российская оккупация уничтожает Донбасс