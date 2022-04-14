Для этого Центр противодействия дезинформации при СНБО и Офис добропорядочности НАПК подготовили подборку материалов в рамках проекта "Добропорядочность онлайн".
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В СНБО подчеркнули, что сейчас любой верный поступок украинца, в том числе и в цифровом пространстве, приближает нас к победе в борьбе против России. "Скажите "нет" конспирологическим теориям, нападкам на сограждан или тотальному пессимизму во время войны", – призвали там.
Важные советы для украинцев
- Не пишите о плохом тыле, который "не принимает людей/отправляет обратно/обвиняет в войне/не понимает". У всех нас есть общее горе – война, которую развязала Россия. Мы должны поддерживать друг друга. Если кто-то действительно ведет себя неправильно – скажите об этом.
- Не распространяйте посты в стиле "все очень плохо, мы проигрываем, но нам об этом не говорят". Помните, что наши военные сильны и дают отпор врагу, противостоят агрессору даже простые украинцы. Мы не отдадим свою территорию и независимость.
- Не пишите, что "никто ничего не делает". Ведь каждый по-разному ведет себя в стрессовых ситуациях и адаптируется к новым реалиям. Многие помогают, но делают это не публично.
- Доверяйте только проверенным источникам и не распространяйте теории заговоров – "это скрывают", "это никому не говорят", "источник в высших кругах по секрету сообщил". Вбрасывая такую конспирологию, враг пытается снизить наш боевой дух. Не поддавайтесь!
- Не распространяйте информацию о местах обстрелов и взрывов. Почему это важно – раньше уже не раз объясняли в Минобороны.
Чего не стоит делать во время войны / Советы в иллюстрациях Центра противодействия дезинформации
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