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"Забудьте все, чему вас учили раньше": работодатели теперь сами будут учить работников

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Работодатели жалуются на низкий уровень практических знаний выпускников украинских вузов. Мол, их навыки не соответствуют современным потребностям. Потому что пока студенты 5 лет учатся, образовательные программы стареют, а значит – становятся устаревшими и знания.

Изменить это можно. Министерство образования уже приняло решение дать больше свободы образовательным учреждениям, чтобы вместе с работодателями ученые продумали учебные планы.

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А еще, компании уже создали частные центры, где готовят себе работников. "Да, вы закончили университет, но это ничего не значит. Мы вас еще будем учить, потому что вы ни черта не знаете и не умеете", – сказал профессор Киево-Могилянской академии Сергей Квит.

"Забудьте все, чему вас учили раньше" – так экс-министр образования описывает перспективы выпускников, когда те будут устраиваться на работу. 20 лет перемен в образовании не было. Как следствие – знания расходятся с практическими навыками.

У нас огромная катастрофа с образованием в аграрном секторе, которое полностью отделено от производства,
– прокомментировал президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

Учебные программы в вузах не соответствуют потребностям современного рынка. Поэтому надежда у работодателей на выпускника, способного к самообразованию.

"За яркий и качественный кадр происходит очень серьезная борьба. Потому что часть людей уезжает за границу, часть людей не отвечает требованиям", – сказала исполнительный директор "Европейской бизнес ассоциации" Анна Деревьяненко.

Сергей готовит IТ-специалистов в Днепре. Потому что, говорит, в регионе с этим проблема. Желающих работать много, а вот реального специалиста не найти. А вот во Львове программистов достаточно. Здесь дефицит других специальностей: портных и швей. Почти тысяча рабочих мест вакантны. Школы при производстве – лишь попытка работодателей смягчить последствия проблемы. Единственное решение, говорят аналитики, – взять под свою опеку учебные заведения в регионах.

В Министерстве образования о проблеме знают. Поэтому приняли закон, который дает большую свободу в развитии учебной программы. А с 19-го года должен заработать новый орган, который будет разрабатывать образовательные стандарты вместе с работодателями.

Должно начаться создание профессиональных стандартов, точнее оно уже началось. За них, в первую очередь, будут ответственные работодатели, и на них будет ориентироваться система образования,
– рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров.

Заставить педагогов меняться работодатели могут и финансово, – говорят эксперты. Вкладывая средства в определенные заведения.

"Это бюджетные учреждения. Они достаточно независимы от рынка труда. Почему так происходит? Потому что они ориентированы на бюджетное финансирование в значительно большей степени, чем на те средства, которые приходят из экономики", – отметила эксперт Реанимационного пакета реформ Елена Панич.

И сейчас главное – это изменение экономики высшего образования. Это отказ от госзаказа. Введение понятия "базовое финансирование и финансовая реальная автономия",
– сказал Сергей Квит.

Успешный пример сотрудничества с работодателями показывает частный Украинский католический университет. Преподавательский коллектив принципиально отказался от советской культуры подачи информации, а также от государственного финансирования. Выпускник здесь должен не только написать дипломную работу. Но и создать уникальный инвестиционный, социальный или бизнес-проект, который можно реализовать в реальной жизни.

Подобные образовательные заведения существуют во всем мире. Там нет бюджетных мест, но есть система стипендий – бизнес оплачивает обучение перспективных студентов.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Министерство агрополитики Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 канал
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