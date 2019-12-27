Забыла, что отправила на спектакль: женщина потеряла собственных детей

В Подольском Одесской области мать сообщила полиции о пропаже детей. Мальчика и девочку нашли в местном доме культуры, где они смотрели спектакль.

Вечером в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее десятилетняя дочь и пятилетний сын исчезли. По словам матери, она везде искала, но безрезультатно. Несмотря на позднее время, полиция немедленно начала поиск.

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Детей нашли в местном доме культуры – они смотрели спектакль. Как оказалось, нетрезвая мать нигде не искала их.

Правоохранители составили на женщину административный протокол за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. О происшествии сообщили в социальные службы города.