Забыли, куда мы их шлем: вражеский корабль подошел к Одессе на расстоянии видимости
2 марта 2022 , 12:45Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
У берегов Одессы замечен вражеский военный корабль.
Об этом сообщил глава общественного совета при Одесской ВГА Сергей Братчук.
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По предварительной информации это сторожевой корабль, а не десантный или ракетный.
Украинские ВМС отслеживают перемещение этой единицы и готовы нанести по ней удар.