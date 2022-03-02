Забыли, куда мы их шлем: вражеский корабль подошел к Одессе на расстоянии видимости

2 марта 2022 , 12:45
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Источник:

Сергей Братчук

У берегов Одессы замечен вражеский военный корабль.

Об этом сообщил глава общественного совета при Одесской ВГА Сергей Братчук.

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По предварительной информации это сторожевой корабль, а не десантный или ракетный.

Украинские ВМС отслеживают перемещение этой единицы и готовы нанести по ней удар.

Автор: Ігор Саджениця