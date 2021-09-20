Инцидент произошел в 1 час ночи на улице Мурманской. Мужчина накануне выпал из окна.

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Как происходило спасение

Спасатели как можно быстрее прибыли на место и увидели, что мужчина висит на внешней стороне кондиционера. Они с помощью лестницы добрались до него и помогли спуститься на землю.

Как он выпал из окна – неизвестно. Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранители.



Служащие спасли пострадавшего / Фото пресс-службы ГСЧС

К слову, мужчина 1994 года рождения.

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Текст публикации ГСЧС Украины в телеграмме:

В Запорожье спасатели сняли мужчину с кондиционера

20 сентября в 1:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мурманской из окна выпал человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на пятом этаже на внешнем блоке кондиционера находится человек. Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили его на землю.

Спасенным оказался мужчина 1994 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.