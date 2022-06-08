Подоляк упрекнул Меркель в "Северном потоке-2"

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк возмутился политикой Меркель в должности канцлера Германии. Он не понимает, для чего чиновник увеличивала зависимость Европы от России, если знала о кровавых планах государства-агрессорки.

Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину

Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", – говорит эксканцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу России? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки,

– подчеркнул политик.

Что этому предшествовало

Недавно Меркель дала первое большое интервью уже не в должности канцлера. В нем она заявила, что, возглавляя немецкое правительство, "не была наивной" в вопросе ненависти президента России Владимира Путина к западной демократической модели. Дескать, она несколько раз предупреждала своих коллег об угрозе.

При этом тогдашний канцлер продолжал строить связи с Кремлем. Именно по ее каденции началось строительство российского газопровода "Северный поток-2". После полномасштабного вторжения в Украину действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц закрыл этот проект.

Кстати, сама Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину в феврале 2022 года. Политика не подчеркнула, что извиняться за это не будет. В то же время, войну она назвала "большой ошибкой" Москвы.

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Меркель активно критикуют за то, что она 16 лет увеличивала зависимость Европы от российского газа и нефти. После оккупации Крыма и Донбасса политика не разорвала отношения с Кремлем, что развязало агрессору руки и привело к дальнейшей агрессии.

Обратите внимание! Недавно Шольц объявил о предоставлении нашему государству тяжелого вооружения – ракетных систем противовоздушной обороны Iris-Т. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, это вооружение прибудет в нашу страну уже в конце июня . В то же время, он призвал не затягивать с процессом, ведь ситуация тяжелая.

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