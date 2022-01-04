В Белом доме демонстрируют – и об этом говорится в сообщении пресс-службы американского президента после его телефонного разговора с украинским коллегой, – что никакие договоренности, которые касаются Украины, не могут происходить без ведома и обсуждения с украинским руководством.

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Это, кстати, относится и к европейским союзникам Соединенных Штатов. Кремль пытался навязать Белому дому формат двусторонних переговоров о европейской безопасности и расширении НАТО. Однако в Вашингтоне подчеркнули, что подобные консультации невозможны без участия европейских союзников.

Таким образом, с одной стороны, будут происходить консультации российских и американских экспертов в Женеве, а с другой – готовится заседание Совета НАТО — Россия, не собиравшегося уже много лет, прежде всего из-за нежелания Кремля работать в этом формате.

Путин действительно опасается возможных санкций

Следовательно, беседа Байдена и Зеленского – прямое следствие недавней телефонной беседы президентов Соединенных Штатов и России. Кстати, эта беседа произошла именно по инициативе российского президента. И продемонстрировала, что Путин действительно опасается возможных санкций Соединенных Штатов и европейских стран в случае своего нападения на Украину.

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Потому что именно о санкциях он говорил с президентом Байденом, предупреждая американского коллегу, что введение новых ограничений может привести к полному разрыву отношений между Россией и цивилизованным миром. Что, конечно, само по себе блеф, но блеф, отражающий подлинные путинские тревоги.

Что же касается содержательной насыщенности разговора Байдена и Зеленского, то вряд ли можно сейчас рассчитывать на конкретику – конкретика появится только после начала американо-российских переговоров в Женеве.

Байден по-прежнему продолжает поддерживать переговорные форматы, которые должны привести к урегулированию кризиса на Донбассе. Но до достижения договоренности с американцами – или понимания, что таких договоренностей достигнуть не удастся, – Путин будет игнорировать эти форматы.

Ничего о вас без вас

Ему совершенно не нужно встречаться с руководителями стран "Нормандской четверки". В Кремле неоднократно давали понять, что вообще не хотят никаких переговоров с действующим украинским президентом Владимиром Зеленским. Французский президент Эммануэль Макрон готовится к новым выборам, в Москве поддерживают его конкурентов и явно не хотят дать руководителю Франции продемонстрировать его миротворческие возможности.

А к новому канцлеру Германии Олафу Шольцу в Кремле только присматриваются, пытаются понять, как изменится политика Берлина по отношению к России после смены власти. Какой уж тут Нормандский формат! Да и в Минской группе, даже когда договоренности достигаются, они тут же срываются — и по понятной причине: Путин хочет принудить Зеленского к прямым переговорам с руководителями марионеточных администраций так называемых "народных республик" Донбасса.

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И кстати, я не исключаю что он попытается использовать и диалог с Белым домом, чтобы уже Байден предложил Зеленскому такой формат "решения проблемы". Но вряд ли американцы на это пойдут. Прежде всего они будут информировать своих украинских партнеров об этих и подобных российских предложениях – но без давления со своей стороны. Это и есть принцип "ничего о вас без вас", который в очередной раз подчеркнут в сообщении пресс-службы Белого дома о разговоре Байдена и Зеленского.

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